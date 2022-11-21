На месте происшествия работают спасатели.

В ночь на 21 ноября российские оккупанты снова обстреляли жилой дом в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщают в Офисе президента. Отмечается, что на месте происшествия сейчас работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Поселок городского типа Шевченково, Купянский район - россияне снова обстреляли жилой дом. Под завалами могут быть люди", - говорится в сообщении.

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Что происходит на Харьковщине

Как известно, в конце августа Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление по всей линии фронта, в том числе в Харьковской области.

6 октября начальник СУ ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что на деоккупированных территориях нашли тела 534 гражданских людей.

Сейчас российская армия продолжает обстреливать территорию области. За минувшие сутки под артиллерийским огнем захватчиков оказывались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что россияне нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Купянск.

17 ноября оккупанты нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего пострадали три человека.

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