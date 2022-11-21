В результате вражеского обстрела пострадал один человек, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В результате обстрела жилого дома в Харьковской области один человек погиб, еще один мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В Купянском районе вражеский снаряд попал в двухэтажный многоквартирный дом, об этом в своем Telegram сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"... была частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры. Под обломками спасатели обнаружили пострадавшего мужчину, в тяжелом состоянии его передали медицинским работникам, и еще один человек погиб", - говорится в сообщении.

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Ранее в Офисе президента сообщили, что в поселке городского типа Шевченково Купянского района Харьковской области российские оккупанты обстреляли жилой дом, под завалами могут быть люди.

Ситуация в Харьковской области во время войны с РФ - самое важное

Армия Украины с конца лета начала активно вытеснять захватчиков из ряда областей нашего государства. Сначала от оккупантов была освобождена почти вся Харьковская область.

Враги не раз обстреливали населенные пункты этой области, есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В частности, 17 ноября противник нанес ракетные удары по важному инфраструктурному объекту, сообщалось о трех пострадавших.

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