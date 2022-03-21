Еще 148 несовершеннолетних получили ранения разной степени тяжести.

По состоянию на утро 21 марта 2022 года вследствие нового этапа войны России с Украиной погибли 115 детей. Количество раненных за последние дни увеличилось до 148.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Известно, что больше всего детей пострадали в Киевской области - 58. В Харьковской - 38, Донецкой -29, Черниговской - 31, Николаевской - 22, Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях.

В субботу, 19 марта 2022 года, российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе города Мариуполя. На момент бомбардировки в бомбоубежище школы пребывали более четырех сотен местных жителей - преимущественно женщины, дети и пожилые люди.

Здание разрушено, под его обломками находились люди, однако информации о пострадавших и погибших пока нет.

Кроме того, Офис генпрокурора сообщает, что в результате российских бомбардировок и обстрелов пока повреждено 530 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью.

Больше всего разрушениям поддались учебные заведения в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве. Повреждены 40 заведений для детей-сирот.

Напомним, воспитательница из Чернигова спасла 30 детей из приюта и вывезла их в Ивано-Франковск.

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