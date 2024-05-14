За сутки российские оккупанты потеряли убитыми и ранеными около 1075 человек.

14 мая войска РФ концентрировали свои усилия на Харьковской области, а также на Краматорском и Покровском направлениях. Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но контролируемой.

Об этом сообщается в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в социальной сети Facebook. Всего произошло 145 боевых столкновений. Россияне нанесли три ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе, а также совершили более 2400 обстрелов украинских позиций. За сутки РФ сбросила на территорию Украины почти 70 управляемых авиабомб.

На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, изменений в состоянии и положении войск не произошло. В то же время на Харьковском направлении ВСУ отбили 11 атак на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное, Шебекино (рф) - Волчанск, три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Видео дня

На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий РФ, для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции.

"Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны", - отмечает Генштаб.

В ходе боевых действий на этом направлении россияне за сегодня потеряли 162 военнослужащих, также было уничтожено и повреждено 26 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении россияне 16 раз безуспешно атаковали позиции наших войск на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Ольшанка - Петропавловка, Кисловка - Ивановка, Крохмальное - Берестовое, Коломыйчиха - Стельмаховка, Коломыйчиха - Мясожаровка, Ковалевка - Новоегоровка, Площанка - Макеевка. Бои продолжаются. Нашим войскам удалось восстановить утраченные ранее позиции и улучшить тактическое положение на отдельных направлениях.

На Лиманском направлении подразделения наших войск отбили две атаки на направлениях Червонопоповка - Ивановка и Житловка - Терны. Они не допустили потерь позиций. На Северском направлении наши войска отбили пять российских атак на направлениях Золотаревка - Ивано-Дарьевка, Николаевка - Спорное, Веселое - Верхнекамьянское, продолжаются четыре боевых столкновения, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении подразделения ВСУ отбили 12 атак на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Ивановское, Бахмут - Клищеевка, Одрадовка - Клищеевка, Бахмут - Клищеевка, Бахмут - Андреевка, Николаевка - Белая Гора, продолжаются девять боевых столкновений, потерь позиций не допущено. Также наши войска проводили успешные мероприятия по улучшению тактического положения.

На Покровском направлении украинские бойцы отбили 33 атаки на направлениях Очеретино - Новоалександровка, Архангельское - Евгеновка, Архангельское - Калиново, Архангельское - Новоалександровка, Соловьево - Сокол; Очеретино - Соловьево, Новобахмутовка - Соловьево, Семеновка - Новоселовка Первая, Семеновка - Уманское, Орловка - Новоселовка Первая, Тоненькое - Уманское, Тоненькое - Нетайлово, Пески - Нетайлово. Продолжается семь боевых столкновений.

"В ходе боев, в результате штурмовых действий и интенсивного огневого воздействия противника на отдельных направлениях наши подразделения изменили позиции для сохранения жизни военнослужащих и улучшения тактического положения", - отметили в сводке.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отбили семь российских атак на направлениях Старомихайловка - Красногоровка, Марьинка - Георгиевка, Славное - Новомихайловка, продолжается два боевых столкновения. На Времовском направлении успешно отбили 10 атак на направлении Сладкое - Водяное, Заветное Желание - Старомайорское. Также наши воины проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили три атаки РФ на направлении Новопрокоповка - Роботино, оккупанты успеха не имели. На Приднепровском направлении они продолжают попытки вытеснить наши войска с левобережья Днепра. Зафиксировано пять атак на направлении Алешковские Пески - Крынки, ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Общие потери оккупантов по всей линии фронта следующие: 1075 человек убитыми и ранеными, 251 единица вооружения и военной техники.

Ситуация на фронте: последние новости

Сегодня в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщали, что захватническая армия задействовала в боях на севере Харьковщины до пяти батальонов.

По данным DeepState, российские войска пытаются закрепиться на северных окраинах Волчанска, продолжая свои штурмы. Аналитики сообщили, что россияне также хотят закрепляться в населенных пунктах Старица и Бургуватка.

Вас также могут заинтересовать новости: