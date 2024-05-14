Войска РФ штурмуют Волчанск, - DeepState (фото)

Продолжаются тяжелые бои.

На Харьковском направлении российские захватчики продолжают штурмовать Волчанск, они пытаются закрепиться на северных окраинах города.

Об этом вечером сообщили аналитики DeepState. По их данным, оккупанты привлекают большое количество пехоты, чтобы занять дома на севере города. Украинские Силы обороны пытаются оттеснить российские войска, продолжаются тяжелые бои.

Движение в направлении города осуществляется со стороны населенных пунктов Гатище-Плетеневка. Оккупантов активно поддерживает артиллерия, сравнивая все с землей. "Также противник пробует закрепляться в населенных пунктах Старица-Бурговатка с целью дальнейшего продвижения на западные окраины Волчанска", - говорится в сообщении.

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Бои на Харьковщине: последние новости

По данным Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Россия задействовала в боях на севере Харьковской области до пяти батальонов личного состава.

Представитель ОСУВ опроверг информацию о том, что в Волчанске продолжаются городские бои. По его словам, украинские войска работают над зачисткой окраин города.

Тем временем российские захватчики бьют по Харькову, в городе в течение всего дня раздаются взрывы. Днем в центре города попали в многоэтажку, пострадали 11 человек, в том числе ребенок 8 лет.

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