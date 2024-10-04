Цель российской армии - максимально приблизиться к Харькову, отметил комбат ударных БпАК "Ахиллес".

Российские оккупанты завели в район села Липцы Харьковской области так называемых "кадыровцев". Судя по всему, в ближайшее время на этом направлении фронта будет обострение, спрогнозировал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

По его словам, обычно, оккупанты заводят "кадыровцев", когда готовятся к определенной эскалации, и надо навести в своих войсках "порядок". Именно "кадыровцы" имеют полномочия заставлять выполнять боевые задачи тех, кто отказывается это делать, добавил Федоренко.

Боец отметил, что цель российской армии - максимально приблизиться к Харькову, чтобы взять под огневой контроль отдельные районы этого областного центра.

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Кроме того, россияне хотят полностью оккупировать Волчанск, чтобы в дальнейшем создать плацдарм для продвижения в тыл группировки украинских войск, которые защищают Украину на Купянском направлении:

"Город Волчанск почти стерт до основания, но Силы обороны удерживают позиции, и большая часть города под нашим контролем. У противника нет успеха в продвижении".

Не менее важно для россиян попытаться занять "левобережный Оскол, левобережную Купянщину", отметил Федоренко:

"В этом случае они смогут нарабатывать возможности по форсированию реки Оскол, и, как следствие, - оккупации и правобережного Купянска, который является одной из господствующих высот".

Бои за Липцы - что сообщалось

Как писал УНИАН, командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан" Александр Букатар с позывным "Белый" отмечал, что село Липцы в Харьковской области имеет важное значение для российских оккупантов.

По его словам, этот населенный пункт расположен на расстоянии артиллерийского выстрела в Харьков, а высоты, которые есть в Липцах, дали бы российским оккупантам "огневой" контроль над значительной частью Харькова.

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