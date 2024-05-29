По словам бойца, Липцы расположены на расстоянии артиллерийского выстрела до Харькова.

Александр Букатар с позывным "Белый", командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан", объяснил, почему село Липцы в Харьковской области имеет важное значение для российских оккупантов.

Об этом он сказал в эфире КИЕВ24, отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, в частности в районе Липцы, и для чего врагу этот участок фронта.

"Если мы берем целью именно Харьков, то населенный пункт Липцы очень большое значение имеет. Потому что Липцы находятся на расстоянии, скажем так, артиллерийского выстрела... до окраины Харькова, это именно Северная Салтовка. Как и раньше, в 2022 году, она бы, скажем так, сильно страдала. Это позволило бы РСЗО доставать уже по всему Харькову", - отметил Букатар. Видео дня

Он добавил, что высоты, которые есть в Липцах, дали бы российским оккупантам контролировать значительную часть Харькова.

"Ту же самую Кольцевую дорогу, по которой ездят, есть какая-то логистика. Это тоже позволяло бы им иметь огневое поражение и какой-то контроль. Поэтому мое мнение, что для, скажем так, цели - Харьков, Липцы является стратегически важным населенным пунктом", - пояснил военнослужащий.

Наступление на Харьков 2024 - ситуация в селе Липцы

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Институте изучения войны (ISW) отметили, что украинские войска имеют успехи в районе Липцы Харьковской области, но враг не прекращает атак.

В отчете Института, в частности отмечается, что подтвержденных изменений на линии фронта на Харьковском направлении за это время не произошло. А геолокационные кадры свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Украины недавно отбили часть территории на полях к северу от Липцев.

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