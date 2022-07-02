Ликвидированы десятки российских захватчиков и артиллерийские установки.

Бойцы спецподразделения Kraken результативно ударили по штабу Вооруженных сил РФ в Харьковской области.

Видео атаки появилось в Facebook подразделения.

С воздуха удалось зафиксировать сразу несколько операций "Кракена". Среди результатов — уничтожение штаба российских войск в одном из захваченных населенных пунктов. Оккупанты расположились в особняке, но не смогли спрятаться от украинских "птичек".

Как отмечают воины, удалось ликвидировать несколько десятков военных и артиллерию противника.

"На несколько десятков захватчиков стало меньше. Слава Украине", - отметили воины.

Как сообщал УНИАН, украинские защитники уничтожили очередной склад с боеприпасами оккупантов на Донбассе. В результате удара произошел взрыв огромной силы, поэтому, вероятнее всего, в хранилище находилось много снарядов.

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