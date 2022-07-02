По непроверенной информации, удар по хранилищу нанесли в Попасной.

Украинские защитники уничтожили очередной склад с боеприпасами оккупантов на Донбассе. В результате удара произошел взрыв огромной силы, поэтому, вероятнее всего, в хранилище находилось много снарядов.

Видео опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook. А оригинальный ролик выложил на личном аккаунте пользователь Twitter под псевдонимом nevedimka123. Судя по профилю, это один из украинских бойцов. По его данным, склад с боеприпасами, который уничтожили ВСУ, находился в Попасной.

На видео сначала показывается, как в области удара появился небольшой столб дыма. А спустя десять секунд произошла колоссальная детонация боеприпасов. После взрыва образовались огромные тучи пыли и дыма, которые поднялись на десятки метров вверх. Украинские солдаты за кадром предположили, что от такой детонации могло снести добрую часть города.

Напомним, в течение последних недель ВСУ регулярно наносят удары по вражеским складам с боеприпасами. Например, 30 июня с помощью беспилотника "Валькирия" удалось взорвать хранилище снарядов для РСЗО "Ураган". А 2 июля Воздушные силы парными авианалетами отработали по складам и скоплению врага в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгино и Давыдова Брода.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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