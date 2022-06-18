В Минобороны РБ говорят, что искать бомбоубежища не стоит.

Заместитель министра обороны РБ Андрей Жук уверяет жителей, что беларусам не стоит готовится к участию страны в войне.

Об этом он заявил во время прямой линии с населением, сообщает "Зеркало".

"Могу вас успокоить: не надо искать никакие бомбоубежища, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее", - сказал Жук, комментируя слова Лукашенко о возможном ударе по Киеву со стороны Беларуси.

На уточнение, что вопросы были заданы из-за проверок Минобороны и создании Южного оперативного командования, он ответил: "Можете не переживать. Все нормально, государство развивается, государство живет мирной жизнью. Вооруженные силы готовы и способны его защитить, если в этом будет необходимость".

Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко пригрозил ударами по украинским городам в случае, если ВСУ атакуют Мозырь Гомельской области, где русские разместили военную базу для ударов по Украине.

Накануне стало известно о продлении командованием республики военных учений вблизи украинской границы, а также о создании в Вооруженных силах Южного оперативного командования.

В июне в Минобороны РБ также начались тренировки по переводу с мирного на военное время.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

В настоящее время российские войска используют территорию республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

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