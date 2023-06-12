До начала службы в рядах ВСУ мужчина преподавал во Львовской академии художеств.

Военный Данило, который до начала службы в рядах ВСУ преподавал во Львовской академии художеств, рассказал о своей главной мечте после войны.

За его словами, на выбор гражданской профессии повлияло то, что его папа также был человеком творческим и работал кузнецом. Однако нынешнее занятие Данилу также нравится: "В первую очередь пулемет - это оружие, которое достаточно серьезно влияет. Немного такого ужаса наводит на врага, поэтому мне эта должность нравится", - говорит он.

"Начинаешь понимать, что эти люди становятся тебе родными, собратьями, ребятами, за которых стоит бороться, с которыми стоит бороться. Мы все - большая семья. Вся наша Украина - это большая семь и мы должны за друг друга держаться, бороться, тогда мы будем несокрушимы", - рассказал преподаватель о своей службе.

Данило уже более года защищает Украину в составе 80-й ОДШБр, однако мечты свои связывает с миром в симбиозе с творчеством. В частности, стремится написать картину, которая проиллюстрирует увиденное и пережитое на войне.

Выяснилась щемящая история обмена пограничника на день рождения

Напомним, что 11 июня Украина вернула из российского плена 95 защитников Украины. После этого выяснилась история пограничника, который вернулся домой в день своего день рождения.

Он рассказал, что вместе с братьями по службе до последнего не мог поверить, что его обмен - реальность. По словам мужчины, в плену он понял, что россияне ненавидят наш народ просто потому, что мы украинцы. Он указал, что оккупанты, пытая военнопленных, должны понимать, что уже завтра могут оказаться на том же месте. Пограничник указал, что самое важное на войне не потерять свою человечность.

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