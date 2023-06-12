По словам мужчины, в любой ситуации нужно не терять в себе человечность. Пытая пленных оккупанты должны задуматься, что завтра неволя может ждать и на них.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) опубликовала щемящую историю устами пограничника, который вернулся в Украину из плена россиян на свой день рождения.

По словам защитника, он и другие собратья до последнего не верили в реальность событий, пока не сели в автобус: "Сидели с завязанными глазами, думали, а если что-то пойдет не так? Если сейчас сорвется обмен или еще что-то да поедем обратно?"- делится воспоминаниями мужчина.

Так сложилось, что день обмена пограничника пришелся как раз на его день рождения. Поэтому глубоко в душе он верил, что, возможно, ему все же удастся вернуться в Украину. Ведь это был бы лучший для него подарок, говорит мужчина.

Уже потом, когда понял, что находится на родине, эмоции переполняли, поделился он.

"Это не передать. Особенно, когда ехали с границы. Дети с флагами, встречают. Слезы наворачивались. Я отворачивался, плакал... Не передать эти эмоции, их надо почувствовать. На словах это тяжело", - говорится в истории.

Пограничник в шутку упоминает, что чувствовал, будто все окружающие знают о его празднике. Однако вспоминает и мгновения тяжелого пребывания в плену оккупантов. Говорит, что хуже всего было морально.

"Мне непонятно, откуда такая агрессия и жестокость, потому что мы украинцы? Выходит, так? Потому что мы украинцы, нас они ненавидят. Земля круглая, ты же не знаешь, что с тобой произойдет. Взять хотя бы тех пленных, над которыми они издеваются. Ты так же можешь попасть в плен. Просто задумайся, каково твое отношение к людям. Ты завтра попадешь туда и такое же отношение будет к тебе. Самое главное, какая бы ситуация ни была, оставаться человеком и помнить, что ты человек, не терять этого в себе", - говорит украинский защитник.

Украина провела обмен пленными 11 июня

Напомним, что 11 июня Украина провела очередной обмен с РФ и вернула домой 93 рядовых и сержантов, и двух офицеров - всего 95 человек.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, речь идет о пленных из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, а также защитников завода "Азовсталь". Отдельно Ермак упомянул об участниках спецоперации, которые в момент окружения россиянами Мариуполя совершили высадку с вертолета.

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