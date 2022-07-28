ВСУ планомерно наносят новые и новые удары по вражеской группировке.

Стратегия освобождения временно оккупированного Херсона от российских захватчиков путем их "измора" дает результаты и довольно успешные. Вполне вероятно, что ВСУ освободят город уже к концу лета.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Олег Жданов в эфире Freedom.UA.

"Главную артерию мы перекрыли – Антоновский мост уже превратился в пешеходный. Они сейчас пытаются заходить по железнодорожному мосту, причем колесной техникой, скорость очень маленькая, и это их не спасает", – отметил он.

Тем временем, как добавил Жданов, ВСУ продолжает планомерно наносить новые и новые удары по вражеской группировке.

"Не только склады с боеприпасами и с горюче-смазочными материалами уничтожаем, мы уже пошли по командным пунктам, по системам ПВО…Уничтожение систем ПВО нам даст возможность усилить огневое воздействие нашей армейской и штурмовой авиации. Все идет по плану", – уверен эксперт.

Он прогнозирует, что вполне можно говорить, что ожидаемые результаты по освобождению Херсона будут к концу августа.

Ранее в разведке Британии заявили, что контрнаступление ВСУ вблизи Херсона набирает обороты, армия РФ уязвима.

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