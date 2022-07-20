Рашисты готовятся к фейковому референдуму, чтобы присоединить оккупированную территорию в состав РФ, отметил Гайдай.

По состоянию на 20 июля российские оккупанты до сих пор не смогли полностью захватить Луганскую область.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай у себя в Telegram.

"Россияне врут, что вся Луганская область уже оккупирована, поэтому из-за страха контрнаступления, пытаются быстро провести выборы без выбора, потому что это позволит заявить, что Украина напала на Россию и объявить всеобщую мобилизацию", - отметил чиновник.

Рашисты готовятся к фейковому референдуму, чтобы присоединить оккупированную территорию в состав РФ, отметил Гайдай. Он добавил, что два населенных пункта области до сих пор держат оборону. Сдавать территории никто не собирается, надо верить в Вооруженные Силы Украины, которые обязательно деоккупируют регион.

Ранее Гайдай сообщил о деталях уничтожения группы "вагнеровцев" на Луганщине. Пока неизвестно, сколько людей остается на Луганщине. Также отсутствует точная информация о количестве погибших.

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