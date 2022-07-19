Их местонахождение неизвестно.

Российские оккупанты похитили еще двух работников Запорожской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".

Отмечается, что на временно захваченной Запорожской атомной электростанции оккупанты продолжают бесчинства и провокации, пытаясь морально и физически сломать персонал станции.

Так, стало известно о новых похищениях украинских атомщиков.

"18 июля российские военные вывезли в неизвестном направлении еще двух работников станции. И снова из руководящего персонала. На этот раз – заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращения с радиоактивными отходами Сергея Пихтина и мастера цеха дезактивации Рябцеву Елену", - отмечается в сообщении.

Сейчас местонахождение похищенных неизвестно.

"И это очередная попытка захватчиков дестабилизировать работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая с марта находится под российской оккупацией", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Как сообщал УНИАН, по информации "Энергоатома", 17 июля российские оккупанты похитили начальника Службы охраны окружающей среды Запорожской атомной электростанции Игоря Квашнина.

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