Украинский военнослужащий вспомнил то, кем он был до начала полномасштабной войны, и как быстро все изменилось после 24 февраля 2022 года.

До 2022 года "Брутто" был пацифистом и работал на одной из атомных станций в Беларуси, а потом вступил на службу водителем взвода ПТРК (противотанковых ракетных комплексов) в 118-й ОМБр (отдельной механизированной бригаде), пишет "Суспільне".

Как рассказал военнослужащий, до 24 февраля, он в течение 6 лет работал монтажником технологического атомного оборудования в Беларуси. Несмотря на то, что на станции практически все коллеги были украинцами, сама АЭС принадлежала компании, связанной с Россией.

"Когда я работал на атомной станции, меня уговаривали взять российское гражданство. Говорили, что без этого не будет карьерного роста", - заявил 35-летний украинец.

Мужчина признался, что в конце 2021 года он вернулся домой, в Луцк, через несколько месяцев собирался возвращаться на работу в Беларусь, но в Украине началась полномасштабная война и он лично проснулся 24 числа от взрывов ракет. "Брутто" объяснил, что сразу же пошел в военкомат с друзьями, но его отказались мобилизовать из-за отсутствия военного опыта. В ряды ВСУ он попал в июне того же года, когда ему вручили повестку.

По словам военнослужащего, после обучения под руководством инструкторов НАТО, их подразделение отправили на Запорожское направление, где и находится до сих пор. Их задачей является сдерживание вражеских танков.

"У нас противотанковый взвод. Это все виды противотанкового оружия. Вражеская техника выходит, и нам по рации передают координаты. Мы отработали и отошли. Иногда идем на штурмы, иногда держим позиции. Задачи меняются", - рассказал "Брутто".

Как вспоминает украинец, 2 октября прошлого года он получил ранение — в окоп, в 50 метрах от позиций российских оккупантов, попал снаряд от противотанкового гранатомета.

"В первые минуты я думал, что "двухсотый". Ничего не видел, ничего не слышал. Сидел и думал, что так приходит смерть. Потом думал, что мне выбило глаза, пока земля с них не осыпалась, и я начал видеть", - признался воин.

Он заявил, что в результате попадания снаряда у него диагностировали черепно-мозговую травму, тяжелую контузию, ожоги рук и лица и разрыв барабанных перепонок.

Лечение и реабилитация, как утверждает СМИ, длились в течение около 6 месяцев. Во время восстановления, по словам "Брутто", ему очень помогла мама и пес "Буля" породы джек-рассел-терьер. Уже через несколько дней он должен вернуться на передовую.

Истории украинских военнослужащих

Напомним, украинский актер рассказал о том, как участие в войне изменило его жизнь. Еще недавно Андрей Валенский преподавал актерское мастерство, но пришлось освоить новую профессию — он стал оператором дронов.

"Еще не так давно я только глазами моргал. Какие дроны? О чем вы говорите? А теперь я уже наравне со всеми", - отмечает он.

Кроме того, УНИАН сообщал про то, что военные НАТО хотят воевать вместе с ВСУ. Артиллеристка "Ведьма" вспомнила о командировке в Западную Европу, на одну из крупнейших военных баз Североатлантического Альянса.

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