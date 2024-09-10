Андрей Валенский рассказал, что несмотря на многочисленные операции, его цель - восстановиться и вернуться на фронт к собратьям.

Известный украинский актер Андрей Валенский, который вступил в ряды ВСУ после полномасштабного вторжения, рассказал, через что ему пришлось пройти на войне, и как он осваивал новую военную профессию .

Как рассказывает бывший актер журналистам Суспільне Львів, в условиях войны, он освоил новую специальность - стал оператором дронов, помогая защищать страну от российской агрессии.

"Еще не так давно я только глазами моргал. Какие дроны? О чем вы говорите? А теперь я уже наравне со всеми. Хотя еще многого я не знаю. Если бы мне кто-то несколько месяцев назад сказал, то я бы не поверил. Для меня это было другое измерение", - отмечает он.

Видео дня

Андрей преподавал в Черкассах актерское мастерство. Перед занятием зашел в супермаркет купить бутылку воды. Там его остановили сотрудники ТЦК и выписали повестку на уточнение данных.

"Я взял повестку и пошел на занятия. Никому ничего не сказал. Мне дали определенный срок для прохождения ВВК. И пока я не прошел медицинскую комиссию, молчал о своих планах", - рассказал актер.

Первое ранение

Однако путь военного в армии был непростым. Во время выполнения боевого задания он получил ранение.

"Это было неожиданно. Но я всегда понимал, что на войне такое может произойти. Это часть моей работы и моего выбора", - делится Валенский. После ранения он проходит реабилитацию, однако не оставляет надежды вернуться на передовую. "Моя цель - полностью восстановиться и снова быть с побратимами. Я знаю, что они ждут меня, и я не могу их подвести", - подчеркивает он.

В госпиталях военнослужащего неоднократно оперировали. Сейчас он передвигается на кресле колесном. Еще недавно мог только лежать. Впереди у него запланированы новые операции, в частности пластическая, и длительная реабилитация. В госпитале в Киеве друзья посоветовали открыть сбор на лечение.

Волонтерство

Андрей также активно занимается волонтерством, помогая собирать средства на техническое обеспечение подразделения, в частности для приобретения новых дронов. Он понимает, насколько важно иметь современную технику для выполнения боевых задач. "Техника - это то, что может спасти жизнь. Каждый дрон, каждая рация - это чей-то шанс на выживание", - отмечает он, подчеркивая важность поддержки со стороны общественности.

Новая жизнь

Валенский также отмечает, что война изменила его жизнь навсегда.

"Я уже не тот, кем был раньше. Война оставляет отпечаток на каждом, кто принимает в ней участие. Но это делает нас сильнее", - рассказывает Андрей.

"После всего, что я увидел и почувствовал, трудно просто вернуться к нормальной жизни. Но я сделаю все возможное, чтобы это произошло", - говорит он.

Сейчас Андрей планирует встать на ноги.

"В ноге у меня титановый стержень, он держит кость. Я его чувствую. Через год стержень должны снять. Я не могу согнуть ногу, у меня атрофировались мышцы. Не могу опираться на нее. Также надо сделать пластическую операцию. У меня сломан нос. Надо убрать шрамы на лице", - говорит военнослужащий.

Что известно об Андрее

Андрей Валенский учился в Харькове. Сыграл в более 50 кинолентах, самые известные из которых: "Мажор", "Второй фронт", "Дочь баяниста" и многие другие. Также мужчина играл в театрах имени Тараса Шевченко в Харькове, имени Леси Украинки и в театре Драмы и Комедии на Левом берегу Днепра в Киеве.

В 2023 году Андрей пополнил ряды ВСУ. В начале августа он получил тяжелое ранение в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: