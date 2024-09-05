Бойцы ВСУ стараются лишний раз не показываться на улицах, особенно днем.

Российские оккупанты ежедневно штурмуют малыми пехотными группами позиции ВСУ за каналом в Часовом Яру. Об этом рассказал пресс-офицер 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Эспрессо".

По его словам, иногда в бой идут захватчики, усиленные техникой. Однако несмотря на все старания противника, продвижение пока не фиксируются - ВСУ удерживают позиции. Канал Северский Донец - это хорошее оборонительное сооружение, которое предоставляет такую возможность.

"В Часовом Яру сама логистика из-за работы дронов и разведывательных, и ударных очень затруднена. Нашим ребятам ежедневно сбрасывают припасы, которые им нужны: вода, еда через дроны. Наши ребята стараются лишний раз не показываться на улицах, особенно днем. Передвигаются с учетом маскировочных потребностей, то есть чтобы их не было видно, они стараются незаметно маскироваться и передвигаться", - рассказал Полухин.

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Он добавляет, что россиянам трудно штурмовать город. Как пояснил военный, Калиновка и Клещеевка похожи тем, что в обоих есть переправы, которыми можно переправлять технику, если их захватить. Оккупанты давно пытаются там пробить себе дорогу, но им не удается. Штурмовать в лоб Часов Яр гораздо сложнее, чем просто заходить с флангов.

"Мы находимся прямо в самом городе, у нас свой небольшой или большой, относительно чего сравнивать, свой участок, который мы удерживаем. Тоже на этом участке есть переправа, но гораздо сложнее ее штурмовать врагу, опять же, из-за некоторых других условий, которые он сам себе и создал. В том числе из-за разрушения микрорайона Новый, который там находился. Там нет практически укрытия, где бы он мог ставить себе безопасно технику, или безопасно проводить механизированную атаку. Поэтому вероятно, что он будет пытаться или на юге, или на севере Часового Яра пробиваться, конечно, это не отменяет и попыток штурма в целом в Часовом Яру", - подытожил Полухин.

Бои за Часов Яр - что надо знать

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска не оставляют намерений захватить Часов Яр Донецкой области. Там враг пытается держать значительное количество ежедневных атак - на уровне от 10 до 20, но время от времени интенсивность штурмов снижается до 5 - 8 атак.

На сегодня город Часов Яр Донецкой области находится огневым поражением российских оккупантов, но противник не контролирует населенный пункт своими обстрелами. Пока что они оккупировали примерно 10% территории города.

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