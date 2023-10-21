Эксперт напомнил, что россияне еще в начале года анонсировали крупное наступление на Купянско-Лиманском направлении.

На Купянском направлении российские оккупанты пытаются делать танковые атаки, задействуют тяжелую технику, но продвижения не имеют. Об этом сказал военный аналитик Алексей Гетьман.

Как отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ, россияне еще в начале года анонсировали крупное наступление на Купянско-Лиманском направлении. Силы обороны сдерживают противника на этом участке фронта.

"Между Лиманом и Купянском – около 100 километров. То есть по всей этой линии они вряд ли бы смогли атаковать. Это очень широкая полоса, поэтому они сосредоточились на Купянском направлении", – отметил он.

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По словам Гетьмана, на Лиманском направлении задачей оккупантов было выйти на реку Оскол, а после – пробовать прорываться дальше. Однако к реке они так и не вышли.

"Но те военнослужащие, которые там ведут боевые действия, еще тогда говорили, что это не похоже на попытки куда-то существенно продвинуться... Продвижения на Купянском направлении не наблюдалось особого. На реку Оскол россияне так и не вышли", – отметил Гетман.

И даже если противнику удастся выйти на эту реку, подчеркнул он, то там горный кряж, построены мощные оборонительные сооружения, и форсировать Оскол оккупантам точно не удастся.

"Они не могут одновременно атаковать Авдеевку и проводить штурмы на Купянско-Лиманском направлении. У них не хватает ресурсов. Наоборот, они оттуда снимали военных – 76-ю десантную дивизию отправили на Токмак (Запорожская область). У россиян не хватает возможностей атаковать в нескольких местах так серьезно, как они это делают под Авдеевкой", – резюмировал Гетьман.

Ситуация на Купянском направлении

Российские оккупационные войска активизировались на Лимано-Купянском направлении. Начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш сообщал, что захватчики возобновили боевые действия, применяя штурмовые роты "Шторм", "Шторм Z", подразделения 1-й танковой роты, 6-й и 20-й армии РФ. Только за сутки 15 октября они 710 раз обстреляли украинские позиции, а также провели 15 атак на Лимано-Купянском направлении.

По оперативным данным Генштаба, в течение текущих суток на Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области. Всего по всей линии фронта произошло с начала суток 68 боевых столкновений, около половины из них – на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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