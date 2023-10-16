За время полномасштабной войны президент уже наградил более 60 тысяч за участие в боях.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил прочность и результативность бойцов спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые ведут оборону в районе Купянска.

Он также отметил воинов 110-й отдельной механизированной бригады, 79 ДШВ, артиллеристов 55-й бригады. "Спасибо, ребята, за вашу мощь! За именно такое уничтожение российских оккупантов, которое нужно Украине", - сказал президент в вечернем видеообращении.

Также он похвалил десантников 82-й отдельной бригады и воинов 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ за отвагу и эффективность в наступательных действиях. "Каждый наш шаг важен. Каждая вражеская потеря имеет смысл", - подчеркнул глава государства.

Видео дня

Он сообщил, что подписал новые указы о награждении воинов государственными наградами. "За все время этой войны - полномасштабной войны - уже более 60 тысяч украинцев и украинок были награждены за участие в боях ради государства. Это действительно полномасштабная смелость. Отвага, чьи корни - в характере нашего народа. В характере, который не сдается. В характере, который одержит победу. Обязательно", - подчеркнул Зелеенский.

Ситуация вокруг Купянска

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска активизировались на Лимано-Купянском направлении. Начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш сообщал, что захватчики возобновили боевые действия, применяя штурмовые роты "Шторм", "Шторм Z", подразделения 1-й танковой роты, 6-й и 20-й армии РФ.

Только за минувшие сутки они 710 раз обстреляли украинские позиции, а также провели 15 атак на Лимано-Купянском направлении.

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