Украинские военные смогли скорректировать огонь благодаря российским пропагандистам, которые хвастались взорванным мостом.

Украинские нацгвардейцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Пион", которой российские оккупанты разрушили Павлоградский мост и обстреливали Северодонецк.

Об этом в соцсети написал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. И так будет с каждым! Слава ВСУ!", - сообщил Гайдай.

Он не стал выкладывать видео оккупантов, отметив, что хватит двух скриншотов, и "то - лишь из благодарности, что нам скорректировали огонь".

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты разрушили автомобильный мост между Северодонецком и Лисичанском. Это уже второй раз российские военные разрушают именно этот мост.

В июле 2014 года во время освобождения Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост восстановили в 2016 году.

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