Цель противников не изменилась, они хотят захватить Северодонецк, отметил глава Луганской областной военной администрации.

Луганская область должна продержаться до прибытия дальнобойной артиллерии от партнеров, а затем военные смогут идти в контрнаступление.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Целью рашистов так же остается - взятие под контроль Северодонецка. К городу орки применяют уже традиционную тактику - разрушить и захватить", - отметил он.

По словам Гайдая, обстрелы усилились по всем населенным пунктам, соответственно, возросло и количество жертв.

Глава ОВА уточнил, что под постоянными обстрелами нет возможности обследовать территорию после "прилетов" по жилым домам и объектам инфраструктуры, а до определенных населенных пунктов трудно добраться, поэтому пока трудно вести точную статистику погибших.

"Луганская область сейчас должна продержаться максимально долго - до прибытия от наших партнеров дальнобойной артиллерии (которая значительно мощнее вражеской). И потом мы сможем идти в контрнаступление", - подчеркнул он.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись в Украину.

Власти РФ назвали войну против Украины "спецоперацией", в частности, для "денацификации" нашего народа. Противники сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирных жителей, в том числе в Луганской области.

Позже враг пошел в наступление на востоке украинского государства. В частности, противник наступал на город Северодонецк, бил по нему из артиллерии, есть много жертв.

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