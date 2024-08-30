В компании объяснили почему.

Власти США не обращались в летный центр Lockheed по вопросу подготовки украинских пилотов даже несмотря на проблемы со сроками обучения в учебных центрах в Европе.

В компании заявили, что хотят расширить курс подготовки и удвоить количество пилотов для удовлетворения спроса стран-союзниц США. "С расширением мы могли бы готовить почти четыре десятка пилотов в год", - сказал Фрэнк Сент-Джон, главный операционный директор компании, пишет Defence One.

Сент-Джон отметил, что Европейский центр компании в Румынии только что выпустил румынских пилотов и готов обучать украинских, если к нему обратятся с такой просьбой. Но правительство США до сих пор не заключило с Lockheed соответствующие контракты.

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"Украина и США определяют, какой подход является лучшим для подготовки украинских пилотов. Если они решат, что делать это в румынском центре является правильным подходом, мы сделаем это", - прокомментировал он.

Подготовка украинских пилотов F-16 в Румынии

Подготовка идет медленнее темпов передачи истребителей. Центры обучения украинцев расположены в США и Дании, однако первый имеет ограниченные возможности, а последний закончит подготовку летчиков в этом году.

Чтобы решить проблему, Украина хочет нанять иностранных отставных пилотов, которые будут пилотировать переданные F-16, пока не завершат обучение украинские летчики. Эту инициативу уже поддержали некоторые западные отставные пилоты.

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