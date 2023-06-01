В Черном море остаются три ракетоносителя.

В Средиземном море впервые за длительное время зафиксированы изменения в корабельной группировке РФ, сообщает командование Военно-Морских сил ВС Украины.

По состоянию на 10:40 четверга, 1 июня, в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, но ракетоносителей нет. Длительное время в акватории дежурил один ракетоноситель, раньше российских кораблей с "Калибрами" в Средиземноморье было значительно больше.

В то же время в Азовском море – без изменений: один корабль оккупантов без ракет.

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"В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16", – сообщает пресс-центр.

В оперативном командовании "Юг" уточнили, что в Черном море количество ракетоносителей вчера вечером было уменьшено до двух подводных, но ночью враг вернул на дежурство надводный корабль. Уровень ракетной угрозы остается очень высоким.

Россия длительное время располагает свои ракетоносители в Средиземном море, но не наносит с их помощью удары по Украине. В январе спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что Турция, страна-член НАТО, контролирует проливы из Черного в Средиземное море согласно конвенции Монтре и не пропускаеи российские корабли.

Вражеские ракетоносители в море - что надо знать

31 мая утром наблюдались изменения вражеской группировки в Черном море: на боевом дежурстве было 9 кораблей, среди которых – три ракетоносителя, в том числе два подводных. Общий залп "Калибров" составлял 16 единиц.

В Средиземном море в составе российской группировки находился ракетоноситель с четырьмя "Калибрами".

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