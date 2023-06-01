На дежурство вышел ракетоноситель, вооруженный крылатыми "Калибрами".

В Черном море враг усилил корабельную группировку фрегатом "Адмирал Эссен", на борту которого "Калибры".

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", сейчас российская корабельная группировка увеличена.

"В море вышел фрегат "Адмирал Эссен". По состоянию на 18.00, в море два надводных и два подводных ракетоносителя. Общий залп может достигать 24 ракет типа "Калибр". Уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким", - заявили в командовании.

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Справка УНИАН. Согласно информации из открытых источников, "Адмирал Эссен" - второй фрегат проекта 11356г ("Буревестник"), класса" Адмирал Григорович", состоящего на вооружении Черноморского флота РФ. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ.

Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14, способные использовать ракеты "Калибр", "Оникс".

Известно, что в 2017 году фрегат выполнял пуски крылатых ракет "Калибр", уничтожая сирийских граждан во время интервенции РФ в Сирию, в сентябре того же года вернулся во временно оккупированный Севастополь.

24 февраля 2022 года судно атаковало украинский гарнизон на острове Змеиный. На требование сдаться, украинские защитники дали ответ "Русский военный корабль, иди на х...й". Запись этого ответа быстро распространилась по социальным сетям, став мемом.

В марте 2022 года фрегат участвовал в обстрелах Одессы, 3 апреля 2022-го его поразил РК "Нептун" ВМС ВС Украины.

Напомним, вчера вечером в Черном море количество ракетоносителей РФ было уменьшено до двух подводных, но затем на дежурство вернулся надводный корабль. Общий залп "Калибров" составлял 16 единиц. Столько же было утром 1 июня.

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