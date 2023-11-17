В России пытаются утаить факт явно преступного приказа командования, выяснили журналисты.

На временно захваченной части Херсонской области - в селе Гладковка (Голопристанская городская громада, находится под Скадовском), 10 ноября российские захватчики стали для Вооруженных сил Украины живой мишенью.

Командование противника решило использовать свою живую силу для "отвлекающего маневра", и из-за этого РФ потеряла 76 военных, сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на сведения своего источника. По его данным, идет разбирательство, однако настоящие причины инцидента не ищут. "Предпринимается попытка утаить факт явно преступного приказа командования группировки, по причине которого военнослужащие оказались в роли живой мишени", - говорится на канале.

Источник поделился, что 10 числа командование 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии российского Центрального военного округа получило приказ совершить марш силами и средствами двух батальонов в Голопристанский район.

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"Данный приказ был инициирован штабом группировки "Днепр" с целью "введения ВСУ в заблуждение" насчет истинного замысла командования Вооруженных сил РФ на данном участке. Исходя из полученного приказа, личный состав 1-го мотострелкового батальона 35 ОМСБР был погружен в автомобильный транспорт без должного снаряжения и в составе двух колон убыл в район Гладковки", - подчеркивается в сообщении.

Когда оккупанты находились в этом населенном пункте ВСУ якобы нанесли удар по обеим колоннам, вследствие чего уничтожены 76 противников.

Стоит отметить, что Россия на украинской земле уже понесла колоссальные потери. Общие потери РФ на 17 ноября 2023 года уже составляют приблизительно 316 760 захватчиков.

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Напомним, 13 ноября несколько прокремлевских пропагандистских СМИ, ссылаясь на сведения российского Министерства обороны, написали, что оккупанты в Херсонской области решили перейти на "более выгодные позиции". Очень быстро пропагандисты удалили публикацию и назвали ошибочной. В самом же Минобороны России утверждали, что "это была провокация".

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) полагают, что вражеское военное командование могло приказать государственным СМИ России опубликовать, а потом снять новость якобы о перегруппировке сил на захваченной части Херсонской области, в рамках информационной операции.

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