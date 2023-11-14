По мнению экспертов, существует три варианта, почему росСМИ опубликовали соответствующее сообщение, а затем удалили.

Военное командование РФ могло приказать государственным росСМИ обнародовать, а затем отозвать уведомление о перегруппировка войск на оккупированной территории Херсонской области в рамках информационной операции.

Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), эти действия могут быть направлены на то, чтобы заставить бойцов ВСУ недооценить имеющуюся российскую живую силу на левом берегу Херсонской области.

В то же время это может указывать и на реальные дискуссии, происходящие в высших эшелонах российского военного командования, которые просто преждевременно вышли в информационное пространство. Согласно другой гипотизе, внешний источник под видом Министерства обороны РФ передал росСМИ информацию о "перегруппировке" захватнических войск на левом берегу Херсонской области.

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По мнению экспертов, независимо от причин и обстоятельств сообщений ТАСС и РИА "Новости", реакция на них свидетельствует о том, что события на Херсонщине остаются очень болезненными в информационном пространстве РФ. В частности российское медиа-пространство до сих пор не сплотилось вокруг единой риторики о том, что происходит на восточном берегу Днепра.

Информация об отступлении оккупантов из Херсонщины

Как сообщал УНИАН, 13 ноября ряд прокремлевских пропагандистских СМИ со ссылкой на Минобороны РФ объявили, что оккупационная армия приняла решение занять "более выгодные позиции" в Херсонской области, однако через несколько минут публикацию удалили и назвали ошибкой.

Позже в Минобороны РФ заявили, что это была провокация.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что это не был "вброс". Более того, похоже, что командование группировки "Днепр" уже имеет такое сообщение для СМИ, чтобы объяснить причины своего очередного "жеста доброй воли", но кто-то в пресс-центре дал фальстарт.

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