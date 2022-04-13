Зеленский предложит инициативу насчет военного положения, полагает член комитета Рады по нацбезопасности и обороне.

Военное положение в Украине, введенное после полномасштабного вторжения Российской Федерации, могут продлить.

Президент Владимир Зеленский предложит продлить военное положение, рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире национального телемарафона.

По его словам, срок действия военного положения в Украине продлят, поскольку противостояние не завершилось.

"Соответственно, будет инициатива президента о продолжении, потому что, к сожалению, война не закончилась", - заявил нардеп.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Позже украинский парламент одобрил введение в нашей стране военного положение. Потом военное положение в Украине продлили. Срок действия военного положения в Украине истекает 25 апреля.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что война Украины с Россией может продлиться до 2035 года, на протяжении этого периода "гарантированы" регулярные военные столкновения.

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