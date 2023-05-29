Сейчас Дания выделит 1,1 миллиарда долларов, а в следующем году направит в фонд еще 1,5 миллиарда долларов.

Дания выделит 17,9 миллиарда датских крон (около 2,6 миллиарда долларов) на Фонд поддержки Украины в этом и следующем году. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен в интервью DR Nyheder.

Она отметила, что Фонд был создан в марте и тогда Дания выделила на него 7 миллиардов датских крон (около 1 миллиарда долларов). При этом, по данным канцелярии премьер-министра, около 70 процентов средств уже использовано.

Сейчас Дания выделит еще 7,5 млрд датских крон (1,1 миллиарда долларов), а в следующем году направит в фонд еще 10,4 миллиарда крон (1,5 миллиарда долларов).

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"Именно сейчас украинцам нужно наше оружие и наша поддержка, поэтому она актуальна . Но нет никаких указаний на то, что следующий год будет годом мира, поэтому мы уже выделяем более десяти миллиардов в 2024 году", - сказала Фредериксен.

Приняв решение потратить дополнительные миллиарды на войну в Украине, Дания таким образом в этом и следующем году выполнит требование НАТО о том, что государства-члены должны тратить два процента своего ВВП на оборону. Это происходит на фоне слухов о том, что Метте Фредериксен может стать следующим генеральным секретарем НАТО.

На решение Дании также отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Благодарен датскому правительству и народу Дании за решение увеличить финансирование Фонда в поддержку Украины на $2,6 млрд. Этот ощутимый вклад еще больше усилит боевые возможности ВСУ в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наша сила – в единстве!", - написал он в Twitter.

Дания и поддержка Украины

Ранее Дания открыла специальный инвестфонд для Украины на сумму в 1 млрд датских крон (около 133 млн долларов), который будет доступен как для государственного, так и для частного секторов.

Также в начале мая Дания отправила в Украину крупнейший на сегодняшний день пакет помощи на сумму 1,7 миллиарда датских крон, в который вошли транспортные средства, техника, средства ПВО и боеприпасы.

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