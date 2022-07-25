Подробности пока не сообщаются.

Сегодня, 25 июля, во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв. С места события сообщают, что он произошел в районе завода "Южгидромаш".

Информацией о взрыве поделился Telegram-канал "Бердянск Сейчас". К посту прикрепили видео с демонстрацией дымовой завесы над городом. Подробности о том, почему произошел взрыв, пока не поступали.

Вероятнее всего, это последствия удара украинских защитников по оккупантам. Враг часто оборудует базы или склады боеприпасов на захваченных промышленных объектах. Однако точно можно будет сказать только после комментариев от командования ВСУ.

Напомним, в начале июля взрывы звучали в порту Бердянска. Это были попытки российских оккупантов избавиться от остатков корабля "Саратов", который потопили украинские воины.

А что касается ударов по складам боеприпасов, то с помощью HIMARS ВСУ удалось избавиться от 50 таких объектов. Соответствующую статистику обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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