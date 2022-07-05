Предположительно, инцидент произошел в порту.

Взрывы прогремели во временно оккупированном Бердянске. По предварительным данным, инцидент произошел в порту.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сообщается, что взрывы слышали жители в центре города. Предположительно, что-то взорвалось в порту.

"Силу взрыва было слышно в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно", - говорится в сообщении.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Также опубликовано фото с места взрывов.

Как ранее сообщал УНИАН, в пятницу, 1 июля, в порту оккупированного Бердянска прогремели мощные взрывы. Их устроили русские.

В результат подрывов оккупантами затопленного украинскими воинами большого десантного корабля "Саратов". Русские безрезультатно пытаются поднять его со дна моря и взорвать.

30 июня в порту также раздавались взрывы. По свидетельству очевидцев, россияне также предпринимали попытки взорвать "Саратов".

Канал "Запорожье. Инфо" отмечает, что "Саратов" не хочет умирать второй день подряд. Журналисты издания также опубликовали фотографии с места происшествия.

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