Военный пропал без вести в январе 2015 года во время обороны аэропорта Донецка. По свидетельствам собратьев, он пошел посмотреть есть ли возможность выбраться из терминала.

Во Львове похоронили останки бойца 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, львовянина Александра Бондаря, который считался без вести пропавшим с января 2015 года.

Александр Бондарь, 1968 года рождения, был мобилизован в третью волну мобилизации. Он защищал Донецкий аэропорт с декабря 2014-го по январь 2015 года, сообщает Радио Свобода.

Пропал без вести 20 января 2015 года во время обороны аэропорта Донецка. По свидетельствам собратьев, "киборг" пошел посмотреть, какая есть возможность выбраться из терминала.

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"После второго подрыва Александр без вести пропал. Были разные истории, кто-то где-то видел, будто он контуженный шел в сторону взлетной полосы. Но, когда человек пропал без вести, то обрастает слухами, звонят аферисты и от родных требуют деньги. Нашли останки тела, и ДНК подтвердилось", ‒ рассказал директор Дома воина во Львове Олег Высочанский, который служил с Александром Бондарем.

Когда здание Донецкого аэропорта упало, тело Александра под завалами не нашли.

Прощание с бойцом состоялось в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, в Гарнизонном храме Петра и Павла. Похоронили "киборга" на Лычаковском кладбище рядом с другими украинскими военнослужащими, которые погибли в Донецкой области, защищая Украину.

Согласно указу президента Украины от 12 мая 2020 года, "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", Александр Бондарь награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

По официальной информации, без вести пропавшими в ходе войны на Донбассе считаются примерно от 600 до 700 граждан Украины.

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Автор: Ирина Погорелая