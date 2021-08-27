Его опознали благодаря ДНК-экспертизе.

Во Львове простились с киборгом Дмитрием Гудзиком, который погиб в 2015 году во время боя за Донецкий аэропорт.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Боец 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады попал под шквальный огонь боевиков, когда вёз зенитную установку под старый терминал. В салоне находились еще четверо человек. Все они погибли.

Боевики выдали тела украинских бойцов через месяц, но опознать их было невозможно. Мужчин похоронили как временно неустановленных защитников Украины. Позднее удалось провести ДНК-экспертизу.

Читайте такжеРФ стянула войска в оккупированный Крым - разведкаСегодня с Дмитрием Гудзиком простились на территории 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Его перезахоронят во Львовской области.

У мужчины осталась мать, жена и маленькая дочь.

Напомним, что ранее на Донбассе погиб 46-летний украинский военнослужащий Игорь Владимирович Черныш из Днепра.

Ранее российские войска и подконтрольные им оккупанты обстреляли из гранатомета поселок Травневое в Донецкой области.

Автор: Людмила Жерновская