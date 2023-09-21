По его словам, украинцам пора возрождать традиции славной истории.

В успехе Харьковского наступления, состоявшийся год назад, ключевую роль сыграло несколько факторов.

Как рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов в прокте Дмитрия Комарова "Рік. Харківщина", отступление россиян, которое Минобороны РФ назвало "перегруппировкой", было стремительным и хаотичным.

Например, глава ГУР Кирилл Буданов назвал, что по его мнению сыграло ключевую роль в успехе Харьковского контрнаступления.

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"Внезапность, быстрота и решительность действий", - коротко сказал главный разведчик страны в интервью Дмитрию Комарову.

Кроме этого, Буданов рассказал о методах, которыми россияне используются при попытках оккупации новых территорий.

"Подмена реальности. Начинается она обычно с изменения истории. Они начинают искусственно придумывать историю для регионов, рассказывая, что их истории не существует, она неверна. Что все это исторически русские земли, что нет там таких народов. Нам надо вернуть назад свою историю. Это мы Киевская Русь. Отсюда все пошло. Это наши предки и Москву жгли одно время. Киевская Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она славная", - сказал Буданов.

Смотрите премьеру авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Рік. Харківщина" 29 сентября в 20:30 на "1+1 Украина".

Увольнение Харьковской области - главные новости

Контрнаступательный ВСУ в Харьковской области начался в сентябре 2022 года. Уже 8 сентября украинская армия контролировала город Балаклея. Через два дня защитники уволили Купянск, а уже 11 сентября был освобожден Изюм.

Блестящая операция освобождения Харьковской области стала еще одним гвоздем в гроб российской войны против Украины. При этом росСМИ сообщили, что одной из причин успеха ВСУ в сентябре 2022 года были масштабные военные учения РФ на Дальнем Востоке.

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