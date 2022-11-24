В результате вражеской атаки есть разрушения в ряде населенных пунктов, отметили в полиции.

В Киевской области, кроме Вышгорода, разрушения жилых домов в результате вчерашнего массированного ракетного удара есть еще в четырех населенных пунктах.

Речь идет о разрушении восьми зданий в Забирье, Чабанах, Глевахе и Украинке, как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Это частные здания, которые пострадали в результате обломочных поражений. И там есть один человек, который получил поражение", - сказал Небытов.

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По его словам, к сожалению, мужчина в многоэтажке в Фастовском районе, житель первого этажа, получил осколочное ранение с травматической ампутацией левой ноги.

Небытов добавил, что наихудшее попадание было возле многоэтажки в Вышгороде.

"По состоянию на сейчас можно констатировать, что существенно повреждены 4 многоэтажки, также поврежден детский сад и школа, которая находилась рядом", - сказал он, добавив, что на это время заканчивается осмотр места попадания, и коммунальщики планируют приступить к ликвидации последствий.

"Сегодня утром умерла женщина. Это пятая жертва этого взрыва... Тела погибших мы нашли возле дома, одного - в квартире и два других, а сейчас уже три, - скончались в больнице", - уточнил Небытов.

По его информации, сейчас находятся в больнице 30 человек-пострадавших от взрывов в области. Среди пострадавших есть 6 работников энергетической сферы, у них легкие ранения, они уже покинули больницы.

"За вчера мы имеем 5 погибших и, кажется, 37 человек, которые пострадали - получили ранения различной степени тяжести. По разрушениям - это 8 частных домов, 5 многоэтажек в целом. И два объекта-госучреждения: детский сад и школа. В отношении объектов критической инфраструктуры, по понятным причинам, я это не комментирую", - резюмировал Небытов.

По его информации, среди пострадавших шестеро детей.

Массированный ракетный удар по Украине - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку по Украине. Ударам подверглись жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в городе Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по Украине.

Регионы остались без света, воды, тепла, связи.

Вечером 23 ноября в Нацполиции сообщили, что захватчики попали в 16 объектов инфраструктуры, жертвами вражеского удара стали шесть человек, есть десятки пострадавших.

В своем выступлении на Совбезе ООН вечером 23 ноября президент Владимир Зеленский предложил принять резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора.

Он также подчеркнул, что Совбез должен дать четкую оценку поступкам государства-террориста РФ.

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