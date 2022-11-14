В результате удара уничтожено 7 грузовых автомобилей и 2 пушки МТ-12 "Рапира". Также 15 захватчиков ранены и повреждены 3 МТ-ЛБ.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение пункта управления одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области.

"По уточненной информации, подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области. В результате удара уничтожено 7 грузовых автомобилей и 2 пушки МТ-12 "Рапира". Также 15 захватчиков ранены и повреждены три МТ-ЛБ", - говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Информация о погибших оккупантах уточняется.

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Война в Украине: ситуация на Донбассе

Сейчас на востоке Украины продолжается ожесточенная борьба с российскими оккупантами. Силы обороны держат фронт. По словам президента Зеленского, бои в Донецкой области сейчас такие же интенсивные, как и в предыдущие дни.

Накануне стало известно, что украинское командование отчиталось об ударе по месту дислокации рашистов в селе Днепряны. Там находилось 500 противников, многие из которых были ликвидированы. Точные потери неизвестны, однако на месте удара собрали два грузовика с трупами.

Также известно, что 13 ноября в Донецкой области российские оккупанты предприняли попытку штурма колонной техники. Однако бойцы Национальной гвардии дали отпор, уничтожили часть машин и заставить врага отступить.

По прогнозам аналитиков, российские наступательные операции в Донецкой области усилятся в ближайшие недели, поскольку туда прибудут дополнительные мобилизованы военные, а также силы, выведенные из западной части Херсонской области.

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