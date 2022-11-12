По его словам, руководство РФ успело заблаговременно вывезти много российских военных с Херсонщины.

ВСУ освободили правобережную Херсонскую область, но примерно 10 000 российских оккупантов не успели сбежать. Кое-кто из них сдается в плен, а кто-то у берега Днепра прячется и ждет случая переправиться на левобережье.

По мнению военнослужащего ВСУ и политолога Кирилла Сазонова, украинским военным "ловить и ловить рашистов", передает "Эспрессо".

"10 тысяч российских военных осталось на правом берегу Днепра. Под Херсоном, на Херсонщине, на берегах. Кто-то отстреливается, кто-то пытается пробиться и попасть на тот берег любым способом, кто-то переодевается в гражданских, кто-то будет сдаваться в плен. Их еще ловить да ловить. Правый берег Днепра нужно от них очистить, это займет некоторое время", - сказал Сазонов.

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По его словам, руководство РФ успело заблаговременно вывезти много российских военных с Херсонщины.

"Часть техники также вывели, часть россияне потеряли за последние две недели. Но они и перебрасывали на Херсонщину личный состав. Россияне выводили штурмовиков и загоняли на их место мобилизованных", - добавил он.

Освобождение Херсона

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.

По данным командования, всего по состоянию на 11 ноября ВСУ освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины. На некоторых участках продолжаются поиски разбежавшихся российских военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на фоне попыток России начать переговоры заявил, что Украина не намерена замораживать войну".

В России вывод войск из Херсона объяснили "маневрами" с целью сохранить боеспособность подразделений и закрепиться на лучших позициях. В течение нескольких месяцев ВСУ "кошмарили" оккупантов на правобережье, повреждая логистические пути ВС РФ.

В США освобождение Херсона назвали "выдающейся победой Украины". Как отметил советник Белого дома Джейк Салливан эта победа имеет более широкое стратегическое значение, поскольку уменьшилась долгосрочная угроза для Одессы и побережья Черного моря.