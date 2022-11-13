Две БМП были уничтожены.

В Донецкой области российские оккупанты предприняли попытку штурма колонной техники. Однако бойцы Национальной гвардии дали отпор, уничтожили часть машин и заставить врага отступить.

Видео с демонстрацией боя опубликовали в официальном Telegram-канале МВД Украины. Рашисты пытались атаковать колонной из 1 танка и 5 БМП. Оккупанты двигались по дороге и полям, пытаясь маневрировать. А нацгвардейцы жгли технику с помощью ПТРК "Стугна-П" украинского производства.

В ролике показаны меткие попадания наших защитников по двум БМП. Машины удалось уничтожить, что подтвердили в официальном сообщении. Остальная часть техники отступила, однако бойцы Национальной гвардии выполнили главную цель — отразили атаку и нанесли огневое поражение оккупантам. Сколько рашистов погибло в результате неудачного наступления, пока неизвестно.

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Согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, украинские защитники ликвидировали 80 890 человек личного состава врага. Они также сожгли более 17 тысяч единиц разнообразной техники.

Утром 13 ноября украинское командование отчиталось об ударе по месту дислокации рашистов в селе Днепряне. Там находилось 500 противников, многие из которых были ликвидированы. Точные потери неизвестны, однако на месте удара собрали два грузовика с трупами.

Как сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, ночью ВСУ попали по оккупантам в Чаплинке. Вероятнее всего, удар совершили по складу с боеприпасами, так как пожар и детонация длились три часа.

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