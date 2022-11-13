В Донецкой области российские оккупанты предприняли попытку штурма колонной техники. Однако бойцы Национальной гвардии дали отпор, уничтожили часть машин и заставить врага отступить.
Видео с демонстрацией боя опубликовали в официальном Telegram-канале МВД Украины. Рашисты пытались атаковать колонной из 1 танка и 5 БМП. Оккупанты двигались по дороге и полям, пытаясь маневрировать. А нацгвардейцы жгли технику с помощью ПТРК "Стугна-П" украинского производства.
В ролике показаны меткие попадания наших защитников по двум БМП. Машины удалось уничтожить, что подтвердили в официальном сообщении. Остальная часть техники отступила, однако бойцы Национальной гвардии выполнили главную цель — отразили атаку и нанесли огневое поражение оккупантам. Сколько рашистов погибло в результате неудачного наступления, пока неизвестно.
Потери России в Украине: последняя информация
- Согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, украинские защитники ликвидировали 80 890 человек личного состава врага. Они также сожгли более 17 тысяч единиц разнообразной техники.
- Утром 13 ноября украинское командование отчиталось об ударе по месту дислокации рашистов в селе Днепряне. Там находилось 500 противников, многие из которых были ликвидированы. Точные потери неизвестны, однако на месте удара собрали два грузовика с трупами.
- Как сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань, ночью ВСУ попали по оккупантам в Чаплинке. Вероятнее всего, удар совершили по складу с боеприпасами, так как пожар и детонация длились три часа.