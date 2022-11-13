Он отметил, что за сутки ракетным, авиационным и артиллерийским ударам подверглись территории пяти областей Украины.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что бои в Донецкой области сейчас такие же интенсивные, как и в предыдущие дни.

"Бои на Донетчине - такие же интенсивные, как и в предыдущие дни. Уровень российских атак не снижается. Уровень стойкости и храбрости наших бойцов - самый высокий. Не даем прорвать нашу оборону. Я благодарю за это каждому нашему воину", - подчеркнул Зеленский в своем видеообращении.

Он отметил, что по состоянию на это время за сутки ракетных, авиационных и артиллерийских ударов подверглись территории пяти областей Украины. Это Сумская, Харьковская, Запорожская, Луганская и Донецкая области.

Видео дня

"Мы делаем все, чтобы враг чувствовал наши ответы. Чувствовал их по максимуму. По всей линии фронта обеспечиваем уничтожение вражеских цепочек снабжения, складов с боеприпасами, вражеских штабов. Должны ежедневно уменьшать потенциал оккупантов, без выходных. Это сохраняет жизнь нашим людям", - отметил глава государства.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 13 ноября, российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Горячее всего - возле Бахмута. Там захватчики бьют из всего возможного спектра артиллерии.

Накануне Зеленский заявил, что на Донбассе из-за жестоких боев сейчас ад, но благодаря крепкой обороне в этом регионе Силы обороны Украины могут наступать на других направлениях.

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