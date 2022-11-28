На направлении Сватово-Кременная враг свозит очень много личного состава.

Украинские военные на Луганщине в очередной раз отражают атаки оккупантов на Белогоровку, а на направлении Сватово-Кременная россияне стоят в обороне.

"У нас традиционно трудно, потому что если брать со стороны Белогоровки, то наши защитники уже не первую неделю круглосуточно отражают наступления российско-оккупационных войск. А что касается Сватово-Кременной, то здесь все же более в обороне россияне, наши продвигаются, но понемногу. Каждый метр Луганщины дается очень тяжело, до сих пор погода нам не благоприятствует, земля очень вязкая и техника не может пройти, ждем морозы", - сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

По его словам, россияне туда свозят очень много личного состава.

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"Там и кадыровцы, и с Херсонского направлении часть перебросили, есть мобилизованы на временно оккупированной Луганской области, есть мобилизованные из России, есть зеки - кого там только нет", - отметил Гайдай.

Он рассказал, что оккупанты завозят сотни грузовиков со строительными материалами.

"Это и доски, и булыжник, и те треугольники "зубы дракона", они роют окопы, заливают блиндажи бетоном, очень мощно готовятся к обороне", - сказал глава ОВА.

Что касается возможности россиян идти в наступление на том направлении, по его словам, такое желание у них есть.

"Но так, как метко отрабатывают артиллеристы, так, как действуют наши военные, то это немного срывает им планы, и какого - то полномасштабного наступления у них не получается", - добавил Гайдай.

Ситуация в Луганской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Армия Украины начали активно контрнаступать в конце лета на ряде направлений. По состоянию на 14 ноября в Луганской области деоккупировано 12 населенных пунктов.

23 ноября в Луганской областной военной администрации сообщили, что на захваченной части региона в некоторых населенных пунктах противник "мобилизовал" почти всех мужчин. В ОВА также поделились, что противник потерял "козырь".

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