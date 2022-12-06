Отмечается, что эта группа захватчиков прибыла на Донбасс строить укрепления для оккупационных войск россиян.

В Донецкой области украинские пограничники и военные из полка "Черных запорожцев" уничтожили инженерную группу российских оккупантов.

Как сообщили в Telegram-канале ГПСУ, наши защитники уничтожили группу захватчиков, прибывшую строить укрепления.

"Благодаря координатам аэроразведки 72-й отдельной механизированной бригады минометное подразделение пограничников выполнило огневую задачу. Меткие прилеты 120-мм мин уничтожили инженерную технику и личный состав захватчиков", - говорится в сообщении.

Видео дня

Война в Украине: ситуация на фронте

Ранее Генштаб сообщал, что в Херсонской и Запорожской областях российские оккупанты проводят дополнительное оборудование оборонительных рубежей.

Известно, что самые тяжелые бои сейчас продолжаются на Донбассе. Российские оккупанты длительное время пытаются штурмовать на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Как сообщил советник ОП Украины Алексей Арестович, армия РФ согнала под Бахмут 40 БТГ. Оккупанты хотят захватить весь Донбасс, чтобы президент России Путин мог изобразить "победу" для населения.

Эксперты считают, что Бахмут не имеет стратегического значения для РФ, однако с политической точки зрения его взятие должно показать, что русские еще на что-то способны.

Вас также могут заинтересовать новости: