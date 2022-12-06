Также уничтожены по пять танков, боевых бронированных машин и вражеских беспилотников.

Вооруженные силы Украины за последние сутки, 5 декабря, ликвидировали 510 российских оккупантов. По состоянию на 6 декабря общие потери армии России составили примерно 92,2 тысячи человек.

По данным Генерального штаба ВСУ, общие потери россиян в Украине с начала полномасштабного вторжения составили:

танков ‒ 2929 (+5) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 5905 (+50;

артиллерийских систем – 1915 (+1);

РСЗО – 395 (+0);

средства ПВО ‒ 211 (+0);

самолетов – 281 (+0);

вертолетов – 264 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1587 (+5);

крылатые ракеты ‒ 592 (+61);

корабли /катера ‒ 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 4505 (+8);

специальная техника – 163 (+0).

Ситуация на фронте по состоянию на 6 декабря - что известно

За прошедшие сутки, 5 декабря, украинские бойцы отработали по скоплениях личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Уничтожен важный объект врага. Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Видео дня

Кроме того, украинская армия отбила атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области.

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