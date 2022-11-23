Противники дополнительно оборудуют оборонительные рубежи вдоль одной из автодорог в двух регионах, отметили в Генштабе армии Украины.

В Херсонской и Запорожской областях российские оккупанты проводят дополнительное оборудование оборонительных рубежей.

Наблюдается дополнительное оборудование врагом оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка - Мелитополь, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, 21 ноября городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Мелитопольском районе Запорожской области взрывом была разрушена очередная военная база российских оккупантов.

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Ситуация в Херсонской и Запорожской областях во время войны с РФ - важнейшая информация

9 ноября стало известно, что Россия решила отступить с правобережной части Херсонской области на левобережье из-за серьезных проблем со снабжением. Уже 11 ноября украинские воины зашли в Херсон.

Потом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что захватчики после отступления части Херсонской области, по неофициальным сведениям, пошли в атаку в Запорожской области.

После этого глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух говорил, что на Запорожском направлении враги очень редко предпринимают попытки небольших штурмовых действий.

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