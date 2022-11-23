В Херсонской и Запорожской областях российские оккупанты проводят дополнительное оборудование оборонительных рубежей.
Наблюдается дополнительное оборудование врагом оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка - Мелитополь, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил на своей странице в Facebook.
Напомним, 21 ноября городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Мелитопольском районе Запорожской области взрывом была разрушена очередная военная база российских оккупантов.
Ситуация в Херсонской и Запорожской областях во время войны с РФ - важнейшая информация
9 ноября стало известно, что Россия решила отступить с правобережной части Херсонской области на левобережье из-за серьезных проблем со снабжением. Уже 11 ноября украинские воины зашли в Херсон.
Потом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что захватчики после отступления части Херсонской области, по неофициальным сведениям, пошли в атаку в Запорожской области.
После этого глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух говорил, что на Запорожском направлении враги очень редко предпринимают попытки небольших штурмовых действий.