В населенном пункте обнаружили трупы украинских военных без голов и убитых местных жителей.

Украинские военные освободили село Богородичное в Донецкой области 11 сентября десантники 81 отдельной аэромобильной бригады. Защитников шокировало то, что они увидели в освобожденном населенном пункте.

Об этом рассказал военный журналист Алексей Кашпоровский из Киева, который воюет в рядах ВСУ.

"Россияне так убегали, что оставили по себе даже недоваренные макароны на плите. И кучу оружия и боеприпасов. И говно. Горы говна. Они гадили повсюду - в школе, где жили, в домах и даже в церкви местного монастыря. Здесь они устроили пашню просто за алтарем. В самом селе, за которое шли ожесточенные бои, ребята нашли тела наших бойцов - без голов и без обуви. И полдесятка тел убитых мирных жителей", - рассказал журналист.

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По его словам, после российской оккупации из села уехали все выжившие жители, кроме 60-летнего Николая и его 93-летней матери Нины Ильиничны. Отмечается, что часть жителей населенного пункта убили оккупанты, а часть - в результате обстрелов. Среди убитых и родные единственных жителей Богородичного. Старшего сына Нины Ильиничны вместе с женой застрелили россияне. Их похоронили за домом.

Пенсионерка и ее сын Николай живут в небольшом сарайчике, потому что все дома разрушены. У них остались два гуся, остальных забрали россияне. Николай рассказал журналисту, что сам ставил растяжки для горячей встречи с захватчиками и сам же их снимал.

"Я - патриот, понимаешь? Здесь моя земля, здесь! А эти пид*расы пришли, и брата застрелили... Если бы не мама лежачая, я бы сам к ним с гранатой...", - рассказал мужчина.

Россияне находились на территории полуразрушенного монастыря, там же обустроили склад боеприпасов. Убегая, оккупанты подожгли склад, но он не взорвался.

"Из самой церкви россияне украли иконы. И осбоср*ли все, что только можно. За царскими воротами просто устроили туалет. Так же обгажена и школа, где размещались российские подразделения. Остатки пищи, порнография, брошенное оружие и амуниция - это место скорее напоминает какой-то лагерь бомжей. В углу бойцы "втарой армии мира" устроили "место любви" - несколько матрасов на полу, крем для рук и российские порнографические журналы. Думал, такое уже лет двадцать никто не печатает", - рассказал журналист.

Как ранее сообщал УНИАН, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на освобожденных от российских захватчиков территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений.

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