Президент подчеркнул, что основные вопросы встречи – фронт, обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой.

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, рассмотрели ситуацию на фронте и вопросы обеспечения Сил обороны Украины.

"Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – фронт, обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке Украины", - сообщил глава государства в вечернем обращении в конце 269-го дня войны.

По его словам, отдельно обсудили бои в Донецкой области.

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"Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, состав участников заседания Ставки традиционный - главнокомандующий, командующие и все, кто работает ради нашей обороны.

Война в Украине: ситуация на фронте

Украинские военные продолжают держать оборону от наступления армии РФ, на некоторых участках фронта ВСУ идут в атаку и освобождают территорию Украины от оккупантов.

Как сообщал УНИАН, Зеленский рассказал, что на Донетчине продолжаются жесткие бои, украинские воины удерживают позиции несмотря на десятки атак.

Самые ожесточенные бои на Донбассе продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлении.

После того, как 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину, часть элитных российских войск начала кувыркаться на линию фронта по территории Запорожской, Донецкой, Луганской областей.

12 ноября спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сказал, что восточный фронт остается эпицентром борьбы за независимость нашего государства и враг ежедневно несет огромные потери.

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