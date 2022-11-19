Украинские силы также имеют возможность высвободить определенную часть сил и средств для усиления позиции на восточном фронте.

Атаки россиян на Авдеевском направлении в Донецкой области не станут успешными даже после подкрепления профессиональными военными, которые вышли из-под Херсона.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телемарафона, сейчас элитные подразделения российской армии, которые были на правом берегу Днепра на Херсонщине, перебрасывают на Авдеевский направление, чтобы оттеснить наших защитников.

"Будут ли удачные такие шаги, уверен, что нет. Ведь и украинские силы имеют возможность высвободить определенную часть сил и средств для контратакувальної действия и для того, чтобы усилить наши позиции на восточном фронте", - сказал он.

Селезнев отметил, что перебираясь на левый берег Днепра на Херсонщине и взрывая на собой все мосты, оккупанты рассчитывали быть в относительной безопасности. Однако и на левом берегу они уничтожаются.

"Работают наши вурдалаки, работают наши партизаны. Мы разбиваем склады врага с боеприпасами и там, где они находятся", - сказал он.

Как освобождение Херсона повлияло на бои на Донбассе

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на Донетчине продолжаются жесткие бои, украинские воины удерживают позиции несмотря на десятки атак.

Самые ожесточенные бои на Донбассе продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлении.

После того, как 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину, часть элитных российских войск начала кувыркаться на линию фронта по территории Запорожской, Донецкой, Луганской областей.