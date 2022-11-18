Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, - настоящие герои, подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни на одном из участков фронта украинские военные не пасуют перед врагом и готовят будущие успехи.

"Сверхтяжелые боевые действия в Донецкой области продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было. Только за вчерашние сутки отбито около сотни российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, – настоящие герои", - подчеркнул Зеленский во время вечернего видеообращения.

Президент отметил пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют именно на Донбассе. По его словам, их минометные расчеты "очень помогают, не давая покоя оккупантам". "Это то, что надо, ребята", - сказал Зеленский.

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Он также поблагодарил бойцов 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая защищает Украину на Бахмутском направлении.

"Разумная инициатива и устойчивость – это две вещи, которые обеспечивают чрезвычайно полезные результаты. Ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Всюду отвечаем, всюду держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи", - подчеркнул глава государства.

Война в Украине: главные новости

В ноябре ВСУ освободили от врага правобережье Херсонской области включительно с Херсоном, двумя месяцами ранее - прорвали оборону врага в Харьковской области. Несмотря на успехи украинских военных, западные военные больше всего склоняются к тому, что зимой обоим сторонам будет тяжело вести бои. В связи с чем на Западе стало больше сторонников "мирных переговоров" Украины с Россией.

В то же время западные СМИ отмечают, что боевой дух украинских защитников наоборот указывает на готовность продолжать контрнаступление.

Российские войска активизировали обстрелы прифронтовых городов и сел на Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях. Обстрелы со стороны россиян велись и на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Выведенные с правобережья Херсонской области войска враг продолжает перебрасывать на восток. Сегодня вечером Генштаб сообщал о наращивании группировки оккупантов в Новоайдаре Луганской области.

Вместе с тем британская разведка писала, что часть разбитых сил российское командование планирует задействовать для штурмов под Бахмутом.

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