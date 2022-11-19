Оккупационные власти Крыма действительно строят фортификационные сооружения по всему периметру северной части полуострова.

После деоккупации части Херсонской области жители оккупированного Крыма и, в частности, россияне осознали, что полуостров будет так же освобожден.

Об этом сообщил

председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире информационного телемарафона.

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По его словам, оккупационные власти в Крыму действительно строят на полуострове фортификационные сооружения. Риторика россиян в Крыму изменилась за несколько месяцев.

"Если еще летом они говорили, что Крым является неприступной крепостью, никто не осмелится приблизиться к нему, а тем более атаковать, то теперь они говорят, что по всему периметру северного Крыма проводятся фортификационные работы", - сказал он.

Чубаров считает, что освобождение Херсона дало оккупантам в Крыму осознание, что полуостров будет украинским.

"Это говорит о том, что освобождение Вооруженными силами Украины Херсона и других населенных пунктов внесли в голову людей, которые живут во временно оккупированном Крыму, и в первую очередь российских оккупантов, осознание того, что Крым будет освобожден", - добавил политик.

Деоккупация Крыма

8 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал российских захватчиков бежать из Автономной Республики Крым или сдаваться в украинский плен.

Он подчеркнул, что после возвращения Крыма Украине полуостров будет нуждаться в безопасности, политическом, юридическом, экономическом опыте стран Евросоюза.

Справка УНИАН. 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

По данным ОК "Пивдень", с 7 по 13 ноября на правом берегу Днепра были деоккупированы 179 населенных пунктов, в том числе Херсон и Снигиревка Николаевской области. На освобожденных территориях оккупанты заминировали многие объекты.

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