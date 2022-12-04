Отмечается, что в России возникла нехватка боеприпасов, проблемы со снабжением и материально-техническим обеспечением.

Российский диктатор Владимир Путин не ожидал такого провала своей армии в Украине после полномасштабного вторжения. Возможно, именно из-за этого глава Кремля захочет сократить цели своей "спецоперации".

Об этом на ежегодном форуме национальной обороны имени Рейгана заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, пишет Reuters.

Она подчеркнула, что армия РФ уже испытывает недостаток боеприпасов, оборудования и другого материально-технического обеспечения. Похоже, что оккупанты не способны настолько быстро производить то, что теряют на фронте. Поэтому ищут пути поставки боеприпасов из других стран. В частности, в США "заметили определенное движение" договоренностей по вооружению для армии РФ из Северной Кореи. Также Россия продолжает просить помощь у Ирана.

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По мнению Хейнс, Путин был удивлен тем, что войска РФ не достигли большего в Украине.

"Я действительно думаю, что он (Путин - ред.) становится более информированным о вызовах, с которыми сталкиваются военные РФ. Но нам до сих пор не ясно, имеет ли он на этом этапе полную картину того, насколько они опасны", – отметили в разведке США.

Хейнс отметила, что политические цели Путина в Украине, кажется, не изменились. В то же время аналитики американской разведки считают, что российский диктатор, возможно, захочет временно сократить военные цели "спецоперации" с надеждой, что "сможет вернуться к этому вопросу позже".

Война в Украине: прогнозы экспертов

Ранее в разведке США заявляли об ожиданиях, что снижение темпов боевых действий в Украине сохранится в ближайшие несколько месяцев, и не видит признаков ослабления воли Украины к сопротивлению, несмотря на атаки на ее энергосистему и другую критически важную инфраструктуру.

Как ранее писало издание The New York Times, зима в Украине приведет к замедлению наступления с обеих сторон. И этого, безусловно, очень хотели бы в России. Аналитики считают, что война перейдет в новую фазу. По словам официальных лиц США, Россия, скорее всего, усилит свои атаки на инфраструктуру, чтобы запугать украинцев. Взамен Украина может развернуть скрытую кампанию, призванную показать, что она может нанести удар в ответ даже на территории РФ.

По словам военного эксперта Романа Свитана, ВСУ уже пришли в движение. Вскоре может произойти прорыв сразу на нескольких направлениях.

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