Также уничтожена боевая машина пехоты оккупантов.

Украинские морские пехотинцы уничтожили российский БПЛА и два хранилища с боеприпасами.

Как сообщили в ВМС ВСУ, военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые входят в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

"За прошедшие сутки, 28 ноября, морские пехотинцы уничтожили 5 оккупантов, БПЛА и 2 хранилища с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины нанесли огневое поражение по захватчикам, в результате чего уничтожили БМП (боевая машина пехоты) оккупантов.

Окончательные потери врага уточняются.

Война в Украине: потери РФ

Отметим, Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны уничтожили более 88 тысяч оккупантов. За прошедшие сутки они "прожарили" новую партию живой силы врага, в ад отправились почти 500 русских.

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что подразделение Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уничтожило возле города Очаков Николаевской области наблюдательный пункт оккупантов.

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